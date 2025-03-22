5 شهداء وعدد من الجرحى في استهدافين غرب رفح

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة إثر استهدافين منفصلين لطائرات مسيرة "إسرائيلية" في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطائرات المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم وإصابة آخرين بجروح، تم نقلهم على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان في محاولة لإنقاذ المصابين، في حين انتشرت قوات الاحتلال في محيط المنطقة. يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه غزة أوضاعًا إنسانية صعبة جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر، والحصار والتجويع، وتصاعد عمليات القصف منذ يوم الثلاثاء الماضي.

من جانبها، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية الحادثة، مؤكدة أن استمرار القصف "الإسرائيلي" يستهدف المدنيين الأبرياء ويشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية