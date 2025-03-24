الدفاع المدني بغزة يكشف لحظات ما قبل انقطاع التواصل مع طواقمه

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة:" في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد استقبل طاقم إنقاذ تل السلطان اتصالات استغاثة للتوجه فورا إلى منطقة الحشاشين غرب مدينة رفح، بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل فجأة في المنطقة وسقوط العشرات من المواطنين بين مصابين وشهداء وكذلك محاصرة الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.".

وتابع خلال مؤتمر صحفي:" على الفور توجه إلى المنطقة طاقم الدفاع المدني ويضم 6 من رجال الإنقاذ للتدخل الإنساني وانقاذ الجرحى، لكن للاسف الشديد توجه طاقمنا وطاقم الهلال الأحمر إلى المنطقة وحتى هذه اللحظة لم يعودوا بعد أن انقطعت معهم قنوات التواصل والاتصال، و لا نعلم مصيرهم و أين مكانهم؟ وهل ما زالوا أحياء أو شهداء أو تم أسرهم؟

وأوضح بصل أنه ازاء هذه الحادثة الخطيرة يضع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقمنا وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني امام مصير مجهول يهدد حياتهم، وما يترتب عليه من تهديد حياة نحو 50 ألف مواطن نزحوا من منازلهم ومن مراكز الإيواء التي نزحوا فيها، وسيتركون محاصرين بدون خدمات انسانية وطبية.

وحذر بشدة من تجدد معاناة آلاف المواطنين النازحين في محافظة رفح بعد أن أجبرهم جيش الاحتلال مجددا على النزوح من منازلهم ومن مراكز الإيواء التي نزحوا اليها في التاسع عشر من يناير الماضي بفعل اتفاق وقف اطلاق النار.

كما نحذر الاحتلال الاسرائيلي من استمرار محاصرة طواقمنا والطواقم الطبية ومنعها من تأدية واجبها الإنساني، وهو ما يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وحمل بصل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة طواقمنا التي فقد معها الاتصال، وندين الصمت الدولي المتخاذل إزاء الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية.

وطالب الدول الراعية لاتقاق وقف اطلاق النار وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لانقاذ حياة طواقمنا قبل فوات الأوان، واعادة تمكينها من مزاولة عملها الإنساني.