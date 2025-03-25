استشهاد 5 مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا في جنوب سوريا

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن 5 مدنيين استشهدوا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، جنوبي سوريا. وذكرت الصحيفة أن الهجوم وقع أثناء توغل القوات الإسرائيلية في البلدة، حيث شنت الطائرات الحربية غارات على المنطقة، مما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم امرأة.

وأوضحت الصحيفة أن القصف الجوي تبعه إطلاق عدة قذائف دبابات على البلدة، ما أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين السكان، كما شهدت المنطقة موجة من النزوح الجماعي للأهالي. وأضافت الصحيفة أن الطائرات الاستطلاعية حلقت في سماء المنطقة خلال الهجوم، مما زاد من حالة التوتر والخوف بين المواطني