أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

استشهاد 5 مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا في جنوب سوريا

استشهاد 5 مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا في جنوب سوريا
استشهاد 5 مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا في جنوب سوريا

الرسالة نت

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن 5 مدنيين استشهدوا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، جنوبي سوريا. وذكرت الصحيفة أن الهجوم وقع أثناء توغل القوات الإسرائيلية في البلدة، حيث شنت الطائرات الحربية غارات على المنطقة، مما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم امرأة.

وأوضحت الصحيفة أن القصف الجوي تبعه إطلاق عدة قذائف دبابات على البلدة، ما أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين السكان، كما شهدت المنطقة موجة من النزوح الجماعي للأهالي. وأضافت الصحيفة أن الطائرات الاستطلاعية حلقت في سماء المنطقة خلال الهجوم، مما زاد من حالة التوتر والخوف بين المواطني

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301838

كلمات مفتاحية

سوريا اسرائيل قصف احتلال قتل إبادة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.
`
البث المباشر