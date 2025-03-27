حركة حماس تنعي الناطق باسمها الشهيد د. عبد اللطيف القانوع

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الناطق باسمها، الأخ المجاهد الشهيد د. عبد اللطيف رجب القانوع، الذي استشهد فجر اليوم الخميس 27 مارس 2025، جراء استهداف صهيوني مباشر طال الخيمة التي كان يتواجد فيها في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، حيث ظل صامدًا في مكانه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى استشهاده.

وأشادت حركة حماس في بيان لها بمسيرة الشهيد القانوع، مؤكدةً أنه كان مثالًا في الثبات والتفاني في خدمة شعبه وقضيته. وأضاف البيان أن الشهيد حمل أمانة الكلمة والرسالة بكل مسؤولية وشجاعة، ودافع عن قضايا الشعب الفلسطيني وعدالة المقاومة بكل قوة، دون أن يتوانى عن أداء دوره كمتحدث باسم الحركة في كافة الظروف، رغم المخاطر التي تعرض لها.

وأكدت الحركة في بيانها أن استهداف الاحتلال للقيادات والمتحدثين باسم حركة حماس لن يثني إرادتها، بل سيزيد من إصرارها على مواصلة الطريق نحو تحرير الأرض والمقدسات. وأشارت الحركة إلى أن دماء الشهداء ستظل مصدر إلهام ودافع قوي للمقاومة حتى تحقيق النصر.

وفي ختام البيان، تعهدت حركة حماس بالوفاء لدماء الشهداء، ماضية في درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.