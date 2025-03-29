قيادي بفتح: خروجنا من لبنان كسر الثورة وانسحاب المقاومة هزيمة مقنعة

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فخري البرغوثي، أن أي انسحاب للمقاومة وتسليم سلاحها لن يكون سوى هزيمة مقنعة، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن التخلي عن السلاح لم يجلب سوى المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي لـ"الرسالة نت: "من يظن أن تسليم السلاح سيكون خروجًا مؤقتًا فهو واهم، فالتاريخ يثبت أن لا شيء مؤقت عند العرب أو الأمريكيين أو الإسرائيليين".

وأضاف: "خروج المقاومة من لبنان كان كسرًا للثورة وللشعب الفلسطيني، وما زلنا ندفع ثمنه حتى اليوم، فكيف يمكن أن نكرر نفس الخطأ؟"

وأضاف: "دفعنا أثمانًا باهظة عندما خرجنا من لبنان وعانينا من مجازر صبرا وشاتيلا والحرب الأهلية آنذاك؛ واليوم بعد كل هذه التضحيات، لماذا نخرج؟ أي ثورة تلقي بسلاحها تكون قد انتهت فعليًا."

وشدد البرغوثي على أن المقاومة الفلسطينية لم تبنَ على الدبلوماسية العربية أو العالمية، بل على السلاح الذي حفظ وجودها وتاريخها، قائلاً: "انطلقنا نحتفل بالطلقة الأولى، فإذا كنا سنحسب حساب النصر والهزيمة، فعلينا إذًا أن نشجب تلك الطلقة! لكن الحقيقة هي أن ما أبقى القضية الفلسطينية حيّة حتى اليوم هو المقاومة، وليس المفاوضات."