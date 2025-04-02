استشهاد 13 شخصًا إثر قصف استهدف منزل عائلة عبد الباري في خانيونس

ارتقى 13 شهيدًا، إلى جانب عدد من المصابين، فجر الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا وسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وبينت مصادر طبية أن 13 شهيدًا ارتقوا في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة عبد الباري قرب كراج رفح وسط خان يونس.

وذكرت المصادر أن معظم الشهداء وصلوا مستشفى ناصر بخان يونس أشلاء متناثرة جراء شدة الاستهداف.

وتواصل "إسرائيل" حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 16 يومًا، بعدما انقلب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، بدعم أمريكي، سياسي وعسكري، وخذلان عالمي غير مسبوق.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 21 شهيدا على الأقل، ارتقوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

وفي آخر تقرير إحصائي لها أمس الثلاثاء، بينت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025، حين استأنف الاحتلال حبه على غزة، بلغت 1,042 شهيدًا و2,542 إصابة.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 50,399 شهيدًا، و 114,583 إصابة، وفق تقرير الوزارة.