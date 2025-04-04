"حماس" تدعو ليوم غضب واستنفار عالمي نصرة لغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لأن يكون اليوم الجمعة يوم غضب واستنفار عالمي "نصرة لأهلنا في قطاع غزة ورفضا للمجازر الصهيونية المدعومة أميركيا".

وأضافت في بيان تلقته "الرسالة نت" : "ندعو جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم لتصعيد الفعاليات والمسيرات والاعتصامات ومحاصرة السفارات الصهيونية".

وتابعت "لتكن الأيام القادمة أيام غضب في وجه الاحتلال وداعميه حتى يكف عن عدوانه ويرفع حصاره بالكامل عن قطاع غزة".

ومنذ الـ 18 من الشهر الماضي، استأنفت قوات الاحتلال حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استمر 58 يومًا منذ 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة، استُشهد منذ الـ18 من الشهر الماضي ألف و163 فلسطيني، وأُصيب ألفان و 542 آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.