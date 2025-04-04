القسام: ارتقاء القيادي فرحات لن يوقف مسيرة المقاومة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استشهاد القائد القسامي حسن أحمد فرحات، المعروف بـ"أبو ياسر"، إثر عملية اغتيال استهدفته فجر اليوم الجمعة داخل شقته في مدينة صيدا جنوب لبنان، إلى جانب ابنته جنان حسن فرحات ونجله حمزة حسن فرحات.

وذكرت الكتائب، في بيان صحفي، أن الشهيد أبو ياسر كان من القادة البارزين في مسيرة الجهاد والمقاومة، حيث لعب دورًا مهمًا في مقارعة الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة، وكان له إسهامات بارزة في معركة طوفان الأقصى. كما شغل مواقع جهادية متقدمة، وكان من القادة الذين ساهموا في تطوير العمل المقاوم ضد الاحتلال.

وأكدت الكتائب أن هذه العملية الجبانة لن تثنيها عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، مشددة على أن سياسة الاغتيالات التي يتبعها الاحتلال داخل فلسطين وخارجها لن توقف مسيرة المقاومة، بل ستزيدها إصرارًا على المضي حتى التحرير.

يُذكر أن مدينة صيدا شهدت في السنوات الأخيرة عدة عمليات اغتيال استهدفت قادة من المقاومة الفلسطينية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.