الدفاع المدني للرسالة: الاحتلال حيّد 51% من طواقمنا بغزة

أعلن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، عن انهيار المنظومة الإنسانية في القطاع بشكل شبه كامل، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف الطواقم الإغاثية والطبية.

وأوضح بصل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن 51% من طواقم الدفاع المدني تم تحييدهم بين شهيد وأسير وجريح، مما أثر بشكل كبير على القدرة على الاستجابة للنداءات الإنسانية وإنقاذ المدنيين المحاصرين تحت الركام.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف مراكز الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، مما أدى إلى تعطيل جهود الإنقاذ في مختلف أنحاء غزة، مؤكدًا أن القطاع يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وبين بصل أنّ الوقود نفد بشكل كامل من الجهاز؛ إلى جانب تدمير الاحتلال المتعمد للمركبات؛ وسيطرته النارية على عديد المواقع؛ كل ذلك أخرج الجهاز عن الخدمة.

وطالب بصل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بسرعة التدخل لحماية الطواقم الإنسانية وتوفير ممرات آمنة تمكنهم من أداء واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وسط الدمار المتواصل.