تظاهرات حاشدة في عدة دول للتضامن مع غزة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرة حاشدة ضمّت نحو 10 آلاف شخص من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وذلك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى المطالبة بوقف تدخل إدارة ترامب في شؤون طلاب الجامعات والإفراج عن الطلاب المعتقلين. هذه التظاهرة تأتي في وقت استعداد رئيس حكومة (إسرائيل) لزيارة واشنطن اليوم الأحد.

وفي تونس، خرجت مسيرة حاشدة أمام مقر السفارة الأميركية شارك فيها تونسيون ومنظمات داعمة للقضية الفلسطينية، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث طالبت الحشود بطرد السفير الأميركي وتجريم التطبيع مع (إسرائيل).

وفي الضفة الغربية، خرج عشرات الفلسطينيين في مسيرة في مدينة رام الله نصرة لغزة، حيث دعا مصطفى البرغوثي في تصريح خاص مع "العربي الجديد" الشعوب العربية والإسلامية إلى تكثيف الضغط بكل الوسائل الممكنة لكسر الحصار عن غزة والتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وفي المغرب، تواصل الاحتجاجات للأسبوع السبعين على التوالي، حيث خرج آلاف المغاربة في عشرات التظاهرات التي نظمتها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" تضامناً مع غزة. واحتشد المتظاهرون في مدن مختلفة مثل الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة وتطوان وغيرها، تحت شعار "غزة تحت النار يا أمة الإسلام". كما يُنتظر تنظيم وقفات احتجاجية في وقت لاحق من اليوم، منها وقفة أمام البرلمان في الرباط تحت شعار "طوفان الأقصى.. المعركة المتواصلة ضد الإبادة والتجويع ومؤامرات التصفية". وشهدت 54 مدينة مغربية أكثر من 100 مظاهرة في إطار "جمعة الغضب الشعبي رقم 70" نصرة لغزة.