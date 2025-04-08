صدى يوثق خطاب كراهية ضد ناشطات وصحفيات من قطاع غزة

وثق صدى سوشال 389 انتهاكًا رقميًا بحق الفلسطينيين خلال شهر مارس 2025، طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية، بنسبة 38% على منصة فيسبوك، بينما حصدت منصة انستغرام بنسبة 38%، ومنصة تيك توك بنسبة 23%. وتمثلت التقييدات بحذف للحسابات بنسبة 47.6%، بالإضافة إلى حذف منشورات وتقييد حسابات ومنع النشر.

كما رصد المركز خطاب كراهية صال صحفيين وإعلاميين بواقع 65 انتهاكًا، إلى جانب فنانين ونشطاء ومؤثرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات رسمية. وحملت الانتهاكات الموثَّقة اتهامات بـ"الإرهاب"، خاصةً لفلسطينيي قطاع غزة، وللأسرى والمحررين الفلسطينيين.

وبما يتعلق بالانتهاكات الفلسطينية الفلسطينية، فقد تضمنت عنفًا رقميًّا مبنيًّا على النوع الاجتماعي ضد سيدات بواقع 14 منشورًا ضد ناشطات وصحفيات من قطاع غزة (مع عدم احتساب التعليقات)، كما تضمنت في معظمها عنفًا جنسيًّا رقميًّا في إطار التطاول اللفظي، إلى جانب حملات تحريض ومحاولات تشويه ممنهجة طالت كلًّا من الصحفيين والنشطاء والمحللين السياسيين.

وبلغ عدد حالات انتحال الشخصية في الفضاء الرقمي التي تعامل معها المركز في مارس الماضي 7 حالات وتمكن من إزالة 6 منها، 5 على فيسبوك، وحالة على إنستغرام، وحالة أخرى على منصة X، واستهدُف بالانتحال نشطاء وصحفيين ومؤسسات إعلامية، لجمع التبرعات وممارسة عمليات نصب واحتيال.

في الأثناء، تمكّن صدى سوشال من استعادة وإزالة الحظر عن 10 حسابات صحفية على منصة تيك توك، من خلال قنوات الاتصال الساخنة مع المنصة.