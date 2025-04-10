أنصار الله للرسالة: الاجتياح الأمريكي البري (مغامرة غير محمودة العواقب)

أكد الأستاذ عبد الله النعمي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، أن أي محاولة للعدو الأمريكي لتشجيع زحف بري على المناطق الحرة في اليمن التي لا تخضع لسيطرته تشكل "مخاطرة كبيرة ومغامرة غير محمودة العواقب".

وأشار النعمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إلى أن الولايات المتحدة تدرك جيداً أن أدواتها المحلية في اليمن "رهان خاسر"، وأنها لو كانت قادرة على تحقيق انتصارات لاعتمدت عليها خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الدعم اليمني المستمر لفلسطين وغزة.

وأضاف: "العدو الأمريكي يعلم أن هذه الأدوات عاجزة ولا يمكن أن تحقق أي نجاح، لكنه يخطط لتنفيذ هذه الخطوة تحت غطاء جوي متكامل لحماية مرتزقته".

وتابع النعمي قائلاً: "لديهم مخاوف كبيرة من التقدم في هذه الخطوة، أما بالنسبة لزحف بري تشارك فيه قوات أمريكية، فلا أعتقد أن الولايات المتحدة ستجرؤ على ذلك، ونحن نتمنى أن يحصل ذلك لأنه سيكون محفزاً للشعب اليمني، وسيثير رد فعل قوياً".

وحذر النعمي من أن أي تدخل أمريكي مباشر سيكون "مستفزاً للشعب اليمني"، وسيؤدي إلى "خسائر فادحة"، وسيكشف كـ "غزو أمريكي واضح وضوح الشمس".

واختتم تصريحه بالقول: "موضوع الزحف البري مستبعد، لكنه مطروح لدى الأمريكيين الذين يعلمون أنه رهان خطير وعواقبه غير محمودة".

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية تجاه اليمن، بينما تؤكد حركة أنصار الله استعدادها لمواجهة أي عدوان.