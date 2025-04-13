الصحة تستنكر قصف المستشفى المعمداني وتطالب بحماية القطاع الصحي

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فجر اليوم الأحد، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني بمدينة غزة، بعد قصفه مبنى داخل حرم المستشفى وتدميره بالكامل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القصف أدى إلى إخلاء قسري للمرضى والطواقم الطبية من مبنى الاستقبال والطوارئ وسط ظروف مأساوية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الجرحى والمرضى، ويزيد من تدهور الواقع الصحي في القطاع.

وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالتحرك العاجل لحماية المرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي في غزة، وفق ما كفلته الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأكدت الوزارة أن استمرار استهداف المنشآت الصحية يُعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الانتهاكات الخطيرة بحق المرضى والمنظومة الصحية بأكملها.