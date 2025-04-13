الأورومتوسطي: تدمير مستشفى المعمداني جريمة تستهدف الملاذ الأخير للمدنيين

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في مدينة غزة، واعتبره جريمة جديدة تندرج ضمن سياسة التفكيك المنهجي لمنظومة الحياة في قطاع غزة، واستهدافًا مباشرًا لما تبقّى من ملاذات آمنة للمدنيين.

وقال المرصد في بيان صدر اليوم الأحد إن هذا التصعيد يشكّل مرحلة خطيرة في استراتيجية متعمدة تهدف إلى القضاء على أماكن "الملاذ الأخير" التي يحتمي بها المدنيون، بمن فيهم المرضى والجرحى والعاملون في القطاع الصحي، وسط أوضاع إنسانية كارثية.

وأكد الأورومتوسطي أن استهداف المستشفيات والمراكز الطبية يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان الحماية الفورية للمنشآت الصحية والمدنيين في قطاع غزة.