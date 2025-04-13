حماس تدين بيان الاحتلال المضلل بشأن قصف المستشفى المعمداني

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، معتبرة إياه محاولة مفضوحة لتبرير الجريمة الوحشية التي أدت إلى إخراج المستشفى عن الخدمة. وأكدت الحركة أن زعم الاحتلال استخدام المستشفى لأغراض عسكرية يعكس استمرار نهجه في الكذب وتلفيق الروايات لتبرير استهدافه الممنهج للمدنيين والمنشآت الطبية.

وأشارت الحركة إلى أن هذا البيان يمثل إمعاناً من حكومة الاحتلال الفاشية في استهتارها بالقوانين الدولية وانتهاكها لحرمة المستشفيات، مؤكدة أن هذه الجرائم تعكس سياسة انتقام وحشية تهدف إلى إرهاب الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته.

وأضافت حماس أن روايات جيش الاحتلال التي تتبع كل جريمة أو مجزرة تأتي في سياق محاولاته للهروب من المحاسبة الدولية، وهي روايات واهية لا تستند إلى أي أدلة.

ودعت الحركة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف حقيقة الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم لمحاسبة قادة الاحتلال ووقف جرائمهم المتكررة ضد المدنيين ومراكز الإيواء والمنشآت الطبية.