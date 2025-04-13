نعيم: وفدنا اليوم في القاهرة للبحث في كيفية إنهاء الحرب

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باسم نعيم، أن وفد الحركة المتواجد حالياً في القاهرة يبحث في كيفية إنهاء الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية. وأوضح أن المباحثات تتناول تفعيل قرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي أصبحت تحظى بإجماع فلسطيني - عربي - إسلامي، بالإضافة إلى قبول دولي، لتتولى إدارة الشأن الحكومي وتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة بالتعاون مع الحكومة في رام الله، بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية والنظام السياسي.

وأشار نعيم إلى أن الحركة تتعامل بمسؤولية وإيجابية مع أي مقترح جديد شريطة أن يكون على قاعدة إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي سياق حديثه، شدد نعيم على تعقيد المشهد الحالي في ظل حالة الخذلان الإقليمي والعجز أو التواطؤ الدولي، لافتاً إلى أن المقاومة الفلسطينية تدرك مخططات الاحتلال لاستمرار الحرب خدمةً لمصالحه الشخصية والداخلية.

وأضاف: "لن يرى العدو منا انكساراً أو الوقوع في فخ تحويل العملية إلى مجرد تبادل أسرى ثم استئناف العدوان. شعبنا الفلسطيني ومقاومته متمسكون بحقوقهم المشروعة في إنهاء الحرب، وانسحاب القوات، وإعادة الإعمار، وصولاً إلى حقوقنا السياسية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس."