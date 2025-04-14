بنغلاديش تعيد عبارة "باستثناء إسرائيل" إلى جوازات سفرها

أعادت بنغلاديش وضع عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها، ما يعني فعليا منع مواطنيها من السفر إلى دولة الاحتلال.

وكانت حكومة رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة الشيخة حسينة، أزالت في السنوات الأخيرة من ولايتها عبارة "صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل" التي بقيت مدرجة على جوازات السفر البنغلاديشية لعقود.

ونقلت وكالة "بنغلاديش سانغباد سانغسثا" عن المسؤول في وزارة الداخلية نيليما أفروز، قوله إن السلطات "أصدرت توجيها الأسبوع الماضي" لإعادة طبع عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات السفر.

وصرح المسؤول في الداخلية لصحيفة "ديلي ستار" المحلية، أنه طُلب من المدير العام لإدارة الهجرة والجوازات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التغيير.

وفي عام 2021 شطبت عبارة "باستثناء إسرائيل" من جوازات السفر، لكن الحكومة بقيادة حسينة أوضحت -آنذاك- أن موقف البلاد تجاه "إسرائيل" لم يتغير.

وفي أغسطس/ اب 2024، تركت الشيخة حسينة منصبها وفرّت إلى الهند على وقع احتجاجات شعبية عارمة، بعد أن حكمت البلاد بشكل متواصل قرابة العقدين.

يشار إلى أن بنغلاديش، التي يزيد تعداد سكانها على 170 مليون نسمة أغلبهم مسلمون، لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، وتدعم رسميا قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ويوم السبت الماضي، تظاهر نحو 100 ألف بنغالي في العاصمة داكا تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في القطاع منذ أكثر من عام ونصف.

واتهم المتظاهرون كلا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بدعم "إسرائيل".

وبدعم أميركي مطلق تواصل "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب الإبادة الجماعية في غزة، والتي خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.