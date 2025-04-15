الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بدء العدوان

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يُعد "الأسوأ على الأرجح" منذ بدء الحرب (الإسرائيلية) على القطاع، مشيرًا إلى أن مرور شهر ونصف دون السماح بدخول أي إمدادات إنسانية عبر المعابر أدى إلى تدهور غير مسبوق.

ووفقًا للمكتب، تُعد الفترة الحالية الأطول التي يتوقف فيها تدفق المساعدات إلى القطاع منذ اندلاع الحرب، مما فاقم من معاناة السكان المحاصرين في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والإمدادات الأساسية.

في سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن عامين من الصراع في السودان تسبب في تجويع الملايين وإصابتهم وتشريدهم. وأضاف أن المنظمة تبذل جهودًا حثيثة لإيصال المساعدات لأكبر عدد ممكن من المحتاجين، مجددًا الدعوة لحماية المدنيين والنظام الصحي، والالتزام بتحقيق سلام دائم في السودان.

وأشار التقرير إلى أن تشديد الحصار واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية يعمقان الأزمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصار عن غزة وتسهيل تدفق الإمدادات لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين، والعمل على إنهاء الصراعات التي تعمق الأزمات الإنسانية في المنطقة.