استشهاد الأسير مصعب عديلي في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، استشهاد الأسير مصعب حسن عديلي (20 عامًا) من نابلس في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وذلك بعد تعرضه للإهمال الطبي الممنهج. استشهاده يتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ17 من أبريل/نيسان.

الأسير عديلي، الذي اعتقل في 22 مارس/آذار 2024 وحكم عليه بالسجن لمدة عام وشهر، ارتقى شهيدًا في ظل تصاعد الجرائم التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، والتي تشمل التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

بارتقاء عديلي، يرتفع عدد شهداء الأسرى منذ بدء حرب الإبادة إلى 64 شهيدًا، بينهم 40 على الأقل من غزة. كما يصل إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 301 شهيد معروف الهوية، مع استمرار احتجاز الاحتلال لجثامين 73 شهيدًا، بينهم 62 منذ بداية العدوان الأخير.

تؤكد هذه الجريمة المتواصلة حجم الخطر الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون لسياسات قمعية ممنهجة تهدف إلى استنزاف حياتهم. وتدعو المؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المتكررة.