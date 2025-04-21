تحذير رسمي: الاحتلال يقود حملة دعائية لزعزعة صمود الفلسطينيين ودفعهم للهجرة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان رسمي من خطورة الانسياق وراء شائعات تتحدث عن ترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الدعاية جزء من حملة ممنهجة يقودها الاحتلال (الإسرائيلي) بهدف زعزعة صمود الشعب الفلسطيني وضرب وعيه الوطني.

وأوضح البيان أن الاحتلال يستخدم حسابات وهمية ومستندات مزورة لترويج ما يسمى بـ"الهجرة الآمنة"، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذه الدعاية يتمثل في تحقيق مخططات التهجير الجماعي للسكان الأصليين.

ودعا المكتب الإعلامي المواطنين إلى توخي الحذر من أرقام ومعلومات مشبوهة قد تُستخدم لأغراض أمنية خطيرة، مؤكداً أن أي حالات سفر تمت مؤخراً كانت ذات طابع إنساني للعلاج الطبي وليست مرتبطة بأي شكل بالهجرة الجماعية المزعومة.

وأكد البيان أن الهجرة ليست خياراً آمناً في ظل الاحتلال، وإنما فخ يحمل وعوداً كاذبة. كما شدد على أهمية الإبلاغ عن أي جهات مشبوهة تحاول استغلال حاجة المواطنين أو الترويج لهجرة غير قانونية.

وختم البيان بالقول: "فلسطين أرض مقدسة وشعبنا الفلسطيني لن يُقتلع منها، والرباط فيها شرف ومقاومة