حماس: هدم المنازل في الضفة يكشف فاشية الاحتلال ويستدعي تصعيد المقاومة

أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم أن عمليات هدم المنازل والأبنية السكنية التي نفذها جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في محافظتي رام الله والخليل، تكشف عن الوجه الفاشي للمخطط الصهيوني الذي يهدف إلى تهويد الأرض الفلسطينية، معتبرة أن هذه الجرائم تستدعي تصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن سياسة الهدم الفاشية تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتترافق مع حرب إبادة متواصلة على قطاع غزة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال.

وأضافت حماس أن هذا التصعيد الخطير في الضفة المحتلة هو جزء من مشروع عدواني شامل، يتطلب من الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية الاصطفاف خلف خيار المقاومة الشاملة للتصدي لمخططات الاحتلال.

وشددت الحركة على أن مخططات حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو ستتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الضفة وغزة، مؤكدة أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال وتحقيق الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني.