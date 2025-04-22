الدفاع المدني يستنكر تدمير الاحتلال لمعدات إنسانية في شمال قطاع غزة

أعرب مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني، د. محمد المغير، عن استنكاره الشديد لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي تسعة كباشات داخل مقر بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وأوضح د. المغير أن هذه المعدات، التي تم إدخالها عبر اللجنة القطرية المصرية خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة، كانت تُستخدم في مهام إنسانية، بما في ذلك إزالة الركام، إنقاذ الجرحى، وانتشال الشهداء. وشملت المعدات المستهدفة خمسة كباشات من نوع CAT 950B، وثلاثة كباشات من نوع CAT 950E، وكباشاً واحداً من نوع CAT 972.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني استخدمت هذه المعدات لتحسين سرعة الاستجابة في محافظتي رفح وخان يونس، وتسوية الأراضي لإنشاء مخيمات إيواء النازحين، ونقل جثامين الشهداء من المقابر الجماعية، مضيفاً أن هذه المعدات كانت تُستخدم حصرياً للأغراض الإنسانية والخدماتية.

وأكد د. المغير أن موقع الكباشات كان محدداً ومزوداً بإحداثيات مسبقة للجنة القطرية المصرية، ولم يكن في منطقة أعلنتها قوات الاحتلال منطقة عسكرية أو خطرة. واستنكر استهداف المعدات، معتبراً ذلك انتهاكاً صريحاً للملحق الإضافي لعام 1977 الخاص بحماية معدات ومركبات الدفاع المدني.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات وحماية المعدات والمركبات المستخدمة في العمل الإنساني.