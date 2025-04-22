4 شهداء ومصاب بقصف "إسرائيلي" شرق خانيونس

استشهد أربعة مواطنين مدنيين وأصيب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت طائرة إسرائيلية حربية مسيرة أطلقت صاروخًا واحدًا على الأقل تجاه مجموعة من المواطنين المدنيين خلال تواجدهم في بلدة بني سهيلا، شرقي خانيونس.

وعن مصادر طبية أن 4 شهداء وإصابة واحدة خطيرة، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة بني سهيلا، وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي والمشفى الأوروبي.

ويستمر عدوان الاحتلال وهجومه العدواني على قطاع غزة، لليوم الـ 36 على التوالي، بارتكاب مجازر ضد المدنيين والنازحين في القطاع، ومجازر تدميرية لكلما يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة الجرحى أو يخفف من الكارثة.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ استئناف حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي 1890 شهيدًا، و4950 إصابة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 51 ألفاً و266، وعدد المصابين 116 ألفاً و991 بجروح متفاوتة وخطيرة.