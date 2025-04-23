10شهداء ومصابون في قصف "إسرائيلي" على مدرسة تؤوي نازحين شرق غزة

استشهد عشرة مواطنين ،وأصيب آخرين ،في قصف استهدف فجر الأربعاء مدرسة يافا شرق مدينة غزة.

واعلنت مصادر محلية عن استشهاد 10 مواطنين ،وإصابة آخرين، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، داخل مدرسة يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني عن انتشال 10 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة يافا التي تؤوي نازحين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

واشتعلت النيران في محطة أبو جبة للبترول المقابلة لمدرسة يافا، التي تؤوي نازحين بحي الدرج، بعد قصف الاحتلال لخيمة في المدرسة.

وأصيب في وقت سابق فجر الاربعاء 5 مواطنين جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الذي اعادت استئنافه منذ ٣٧ يومًا على التوالي، ضمن حرب الإبادة الجماعية والعدوان ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة وقصف ونسف لا يتوقف للمباني.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ استئناف حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي 1890 شهيدٍ، و4950 إصابة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 51 ألفاً و266، وعدد المصابين 116 ألفاً و991 بجروح متفاوتة وخطيرة.