دمار ونزوح قسري في طولكرم بعد 87 يومًا من العدوان "الإسرائيلي"

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمَيها لليوم الـ87، ولليوم الـ74 على مخيم نور شمس، وسط اقتحامات ومداهمات مستمرة وتخريب واسع النطاق.

وشهدت منطقة جبل الإسكان شرق طولكرم صباح اليوم انفجارًا قويًا، تبين لاحقًا أنه ناجم عن تفجير جسم مشبوه من قبل قوات الاحتلال.

وتفرض قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على مخيم نور شمس، مع انتشار جنودها داخل أحيائه وملاحقة السكان واعتقال الشبان.

وفي مخيم طولكرم، اقتحم جنود الاحتلال الحارات ليلاً، وأحدثوا دمارًا واسعًا بعد طرد السكان، مما حول المخيم إلى منطقة مهجورة.

وفجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش مكثفة في حارة الحدايدة، وأغلقت مداخل المخيم بالسواتر الترابية والأسلاك الشائكة.

واقتحمت الآليات العسكرية حارة السلام وضاحية ذنابة شرق المدينة، وتمركزت في شوارعها مع تمشيط وتفتيش شامل للمنطقة.

وتعيش أحياء وأسواق طولكرم يوميًا على وقع اقتحامات واعتقالات تعسفية، شملت احتجاز الشبان ومصادرة هوياتهم وهواتفهم.

وأجبرت قوات الاحتلال عائلات من الحي الشرقي على إخلاء منازلها قسرًا، ضمن سياسة تهجير متواصلة في محيط مخيم طولكرم.

واستولت قوات الاحتلال على منازل في شارع نابلس والحي الشمالي، وحوّلتها لثكنات عسكرية بعد تهجير سكانها بالقوة.

وأسفر العدوان عن استشهاد 13 مواطنًا بينهم طفل وامرأتان، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات في صفوف المدنيين.

وتسببت الاعتداءات في نزوح أكثر من 4000 عائلة من المخيمين، إلى جانب مئات من سكان الحي الشمالي بسبب الاستيلاء على منازلهم.

العدوان ألحق دمارًا هائلًا بالبنية التحتية، حيث دمر 396 منزلًا كليًا و2573 جزئيًا، وأغلق مداخل المخيمات بالسواتر والعوائق.