"الأونروا": مخزون الوكالة من الطحين نفد بالكامل

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إن إمدادات الدقيق في قطاع غزة نفدت لديها، ولم يتبقَّ في مخازنها سوى 250 طردًا غذائيًا، وذلك قبل يومين.

وحذرت "الأونروا"، في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، الخميس، واطلعت عليه "الرسالة نت"، من أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من 50 يومًا يؤدي إلى نفاد سريع في الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية ولقاحات الأطفال.

وشددت على أن الإمدادات الحيوية آخذة بالنفاد بسرعة، وقد نفد مخزون "الأونروا" من الطحين بالكامل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال صعدت، منذ انهيار وقف إطلاق النار قصفها الجوي والبري والبحري على قطاع غزة، ووسّعت نطاق عملياتها البرية، مما أودى بحياة مئات الضحايا، وتدمير البنية التحتية المدنية، ونزوح واسع النطاق.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ينتشر فيه الجوع ويتفاقم في قطاع غزة، هناك ما يقارب 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة تابعة للأونروا جاهزة للدخول.

وختمت بالقول أنه من المتوقع أن ينفد ثلثا الإمدادات الطبية الأساسية خلال أقل من شهرين، وقد نفد العديد منها بالفعل.