5 شهداء بقصف خيمتهم في مواصي خانيونس

استشهد 5 مواطنين من عائلة واحدة، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على خيمتهم في مواصي خانيونس جنوب غرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستهداف طائرة انتحارية إسرائيلية خيمة لعائلة "أبو طعيمة" محيط جامعة الأقصى غرب خانيونس، ما أسفر عنها استشهاد رجل وزوجته الحامل وأطفالهم الثلاثة.

إلى ذلك، وثقت المصادر ارتقاء طفل (3 أعوام) متأثراً بحروق بالغة، إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان يونس.

وكانت مدفعية الاحتلال قد أطلقت قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51 ألفًا و355 شهيدًا، بالإضافة لـ 117 ألفًا و248 مصابًا منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين أول 2023، من بينهم 1978 مدنيًا ارتقوا شهداء وأصيب 5 آلاف و207 آخرون بجروح متفاوتة؛ منذ استئناف حرب الإبادة يوم 18 مارس الماضي.