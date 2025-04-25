دعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى وباحاته

تواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط، في المسجد الأقصى وباحاته، والتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم.

وانطلقت دعوات في مدينة القدس وضواحيها ومدن الضفة الغربية، للنفير وتعزيز التواجد في المسجد الأقصى، ومنع محاولات المستوطنين تنفيذ مخططاتهم في المسجد ومحيطه.

وشددت الدعوات على ضرورة التصدي لمخططات جماعات الهيكل الاستيطانية وحكومتها المتطرفة والمتصاعدة بحق الأقصى ومحاولة تكريس طقوس تلمودية فيه، وحماية مدينة القدس أمام مخططات التهويد والاستيطان.

وفي وقت سابق، حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من أن الدعوات الإسرائيلية لفتح المسجد الأقصى بشكل كامل أمام المستوطنين خلال "مسيرة الأعلام" المقبلة، تمثل تطوراً خطيراً في مخطط تهويد المسجد وفرض السيادة عليه بالقوة.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد أعلنت نيتها رفع علم الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، في الأول من مايو/أيار المقبل، احتفالا بما يُسمى "يوم الاستقلال" وإعلان قيام دولتهم على أرض فلسطين وفق التقويم العبري.

وأطلقت الجماعات نفسها عريضة لجمع تواقيع، موجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف "إيتمار بن غفير" تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى "يوم القدس"، في 26 مايو/أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد؛ احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى.

وفي انتهاك خطير، وقف مستوطنون وعناصر قوات الاحتلال دقيقة صمت داخل المسجد الأقصى، خلال اقتحامه أمس، على وقع أصوات صفارات الإنذار؛ إحياء لما يسمى ذكرى "الهولوكوست".