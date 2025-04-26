وفد حماس يصل القاهرة لبحث إنهاء الحرب وتبادل الأسرى

وصل فجر يوم السبت، وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش، وأعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين نزار عوض الله، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة في بيان وصل"الرسالة نت"، إن الوفد بدأ لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤيتها لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار.

وأوضحت أن الوفد سيبحث تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع لشعبنا في غزة، وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء.

وأضافت أن الفود سيبحث أيضًا، جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها.

وفي 17 نيسان/أبريل الجاري، أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض لها خليل الحية، استعداد حركته للبدء الفوري بمفاوضات الرزمة الشاملة، وأنها لن تكون جزءا من اتفاق جزئي.

وقال الحية، في كلمة مصورة، إن مفاوضات الرزمة الشاملة التي أبدت الحركة استعدادها للبدء فيها تعني إطلاقُ سراحِ جميعِ الأسرى لدى المقاومة، وعددٍ متفقٍ عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابلَ الوقفِ التامِ للحربِ على شعبِنا، والانسحابِ الكاملِ من القطاع، مع بدء الإعمارِ وإنهاءِ الحصار.

وشدد على أن حماس لن تكون جزءًا من تمرير سياسة نتنياهو وحكومته التي يريد فيها اتفاقات جزئية يستعملها غطاءً لأجندته السياسية، القائمةِ على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمنُ التضحيةَ بأسراهُ جميعًا.