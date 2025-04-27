مظاهرة حاشدة في بورصا التركية للتنديد بالإبادة الجماعية بغزة

شهدت مدينة بورصا التركية اليوم السبت مظاهرة حاشدة للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرًا.

وانطلقت المظاهرة من أمام الجامع الكبير في وسط المدينة، حيث نظم المئات من المتظاهرين مسيرة باتجاه ميدان الديمقراطية 15 تموز، بدعوة من "منصة المنظمات التطوعية" الأهلية.

رفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات مثل "غزة تموت هيا انهض" و"إسرائيل إرهابية" و"الإنسانية تموت في غزة"، بالإضافة إلى "ثمة إبادة جماعية في غزة". وللفت الانتباه إلى مقتل الأطفال في غزة، حمل بعض المشاركين أكفانا صغيرة ملطخة باللون الأحمر.

وفي كلمته أمام المتظاهرين، أكد مراد أرياغان، رئيس منصة المنظمات التطوعية، على ضرورة عدم نسيان أو تجاهل الإبادة الجماعية في غزة. وطالب قادة الدول الإسلامية بتحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية استمرار مقاطعة الشركات والمؤسسات التي تدعم إسرائيل.

يأتي هذا الاحتجاج في وقت لا يزال فيه قطاع غزة يعاني من إبادة جماعية مستمرة، خلفت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن أكثر من 11 ألف مفقود.