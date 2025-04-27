الصحة: 51 شهيدا و115 إصابة بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، عن وصول 51 شهيداً، و115 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

وأشارت الصحة في بيان، وصل "الرسالة نت"، اليوم الأحد، إلى أن مشافي القطاع تعاملت مع 51 شهيدًا؛ بينهم 11 شهيدا "انتشال".

وقالت إن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,151 شهيد، و5,598 إصابة، منوهة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 52 ألفًا و243 شهيدًا، بالإضافة لـ 117 ألفًا و639 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.