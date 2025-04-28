تحذير أمني من استهداف المقاومين عبر الاستدراج تحت الغطاء الإغاثي

كشف أمن المقاومة في قطاع غزة، عن محاولات من مخابرات الاحتلال، لاستهداف المقاومين في القطاع، عبر الاستدراج تحت الغطاء الإغاثي.

وقالت منصة "الحارس" الأمنية، إنه "بعد متابعة أمن المقاومة لعدة حالات استهداف خلال العدوان، تبين أن مخابرات العدو تستخدم أسلوب الاستدراج الإغاثي، عبر الاتصال بالمقاومين من أرقام دولية أو محلية (جوال أو وطنية)، بحجة تسليم طرد إغاثي أو مساعدة مالية، ثم يتم استهدافهم فور التجاوب".

وأكد أمن المقاومة، ضرورة "حظر استخدام الجوالات على المقاومين مهما كانت الظروف، خاصة المشاركين في (العبور المجيد)".

ودعت عائلات قادة المقاومة إلى "تجنب استخدام الجوالات والحسابات الإلكترونية، خشية رصد العدو".

وحذر أمن المقاومة من "الرد على الرقم (416***0594)، حيث ثبت ارتباطه بعدة عمليات استهداف تحت غطاء إغاثي".

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن نحو 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.