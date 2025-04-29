"سرايا القدس" تعرض مشاهد لاستهداف منزل تحصّن به جنود شرق غزة

بثت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف منزل تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد مراحل تجهيز وإطلاق مقاتلي سرايا القدس صاروخا من طراز "107" نحو جنود الاحتلال الذين كانوا يتحصنون داخل أحد المنازل بحي التفاح.

وأظهرت المشاهد عملية رصد الجنود داخل المنزل المستهدف خلال إطلاقهم النار على المدنيين الفلسطينيين، ثم إطلاق صاروخ "107" نحو هؤلاء الجنود.

وتخوض فصائل المقاومة اشتباكات وتتصدى لقوات الاحتلال في مناطق توغلها بمختلف أنحاء قطاع غزة.

وأمس الاثنين، نشرت السرايا مقطع فيديو أكدت فيه أن الحل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة هو إتمام صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

كما بثت مؤخرا مشاهد من قصف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت الأحد الماضي تفجير عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال شرقي حي التفاح، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وتعرّض جيش الاحتلال الأسبوع الماضي لكمائن وقتال من مسافة الصفر بالأسلحة المضادة للدروع عبر عمليات مباشرة ومفاجئة، إلى جانب عمليات قنص نوعية.

وتأتي هذه العمليات ردا على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أدت إلى ارتقاء 52 ألفا و365 شهيدا، وإصابة 117 ألفا و905 آخرين.