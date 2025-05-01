مقال: غزة ومعركة التجويع

في ظل الخطر المتصاعد للمجاعة في غزة، تتضاعف المسؤولية الجماعية لمؤسسات الإغاثة وأصحاب المبادرات والمجتمع المحلي لتأمين الغذاء والماء والدواء عبر مطابخ خيرية، سلال غذائية، وشبكات تكافل، مع ضرورة حماية المساعدات من التلاعب والسرقة، وضمان توزيعها بعدالة وشفافية. وتبرز الحاجة الماسة لقيادة مدنية ميدانية من رؤساء بلديات وشخصيات مجتمعية صامدة، تتولى تنظيم الجهود الإغاثية وتوحيد الصف الداخلي، رغم أن الاحتلال يظل العائق الأكبر، إلا أن الصبر والإرادة والإبداع الخلاق كفيلة بتجاوز عقباته والمضي نحو صمود كريم.

في ظل الحرب والحصار، تتفاقم أزمة الأمن الغذائي في غزة إلى حدّ باتت فيه المجاعة خطرًا واقعيًا يُهدد حياة مئات الآلاف، لا سيما في المناطق المنكوبة والمعزولة. فقد أدت الأوضاع الإنسانية الصعبة إلى انهيار منظومة التوريد، وندرة المواد الأساسية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما جعل الحصول على لقمة العيش تحديًا يوميًا لأغلب العائلات.

في مواجهة هذا الخطر، يبرز الدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسات الإغاثة المحلية والدولية، عبر توفير سلال غذائية، ومياه نظيفة، ومساعدات طبية عاجلة. كما تبادر هذه المؤسسات إلى دعم برامج طوارئ تغطي الاحتياجات العاجلة، وتنشئ مطابخ مجتمعية لإطعام الأسر المتضررة.

في الوقت ذاته، يبادر أصحاب المبادرات والمجتمع المحلي إلى إطلاق حملات تكافل وإنشاء مطابخ الخير، وتجهيز طرود غذائية، وتوزيعها عبر شبكات أهلية وجماعية، في مشهد يعبّر عن روح الصمود والتعاون التي لطالما ميّزت المجتمع الغزي.

لكن هذا الجهد لا يكتمل دون حماية المقدرات الإغاثية من التلاعب والسرقة. ففي ظل حالة الفوضى والفراغ الأمني، تزداد احتمالية الاعتداء على المساعدات أو احتكارها أو توزيعها بطرق غير عادلة. لذا، فإن وجود آليات رقابة نزيهة، ومساءلة شفافة، وتوثيق للمساعدات ووجهتها، بات ضرورة وطنية وأخلاقية لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلًا.

وفي خضم هذه الأزمة، تبرز الحاجة لقيادة ميدانية مدنية تتحمل المسؤولية وتنسّق جهود الإغاثة والتنظيم المجتمعي. إن الواقع المرير يفرض على المجتمع الغزي أن يفرز قيادة حقيقية من قلبه، قيادة من رؤساء البلديات وشخصيات المجتمع المدني الذين ثبتوا في أماكن سكنهم، ولم يغادروا الميدان رغم القصف والجوع. هذه القيادة المحلية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إدارة الموارد، وتوزيع المساعدات بعدالة، وتعزيز التكاتف الشعبي، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية.

ورغم هذا الجهد الإنساني الكبير، يظل الاحتلال هو العقبة الكبرى أمام الوصول لحل جذري. فاستمراره في فرض الحصار، ومنع دخول الغذاء والدواء، يفاقم الأزمة ويُهدد بفقدان السيطرة على الوضع. لكن، وكما عوّدتنا غزة، فإن الصبر والإرادة والإبداع الخلّاق تبقى أدوات هذا الشعب الصامد لتجاوز المحن وتحويل الألم إلى قوة بناء.

مواجهة خطر المجاعة في غزة تتطلب خطة شاملة ومنهجية تركز على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم جهود الإغاثة بفعالية. تبدأ الخطة بتقييم الوضع الغذائي من خلال دراسة ميدانية لتحديد الفئات الأكثر تأثراً من الناحية الغذائية، ورصد المخزون الغذائي المحلي، ومراقبة أسعار المواد الأساسية. بعد ذلك، يتم تحديد الفئات الأكثر حاجة للمساعدة، مثل الأسر النازحة والأسر الثكلى. تلي هذه المرحلة توفير الإغاثة العاجلة عبر تنظيم حملات توزيع مواد غذائية أساسية إلى المناطق الأكثر تضرراً، وإنشاء مخزون احتياطي لضمان استمرارية الإمدادات. كما يتم تشجيع الزراعة المنزلية ودعم المزارعين المحليين لزراعة المحاصيل الأساسية. في المرحلة التالية، يتم تعزيز قدرة غزة على الاستقلال الغذائي من خلال مشاريع زراعية مستدامة، مثل استخدام تقنيات الري بالتنقيط والزراعة المائية، ودعم المشاريع الحيوانية لتوفير البروتين الحيواني. تنسيق الجهود بين كافة المكونات والمبادرات الإغاثية يعتبر أساسياً لضمان توزيع المساعدات بفعالية، مع التعاون مع الدول المانحة لفتح المعابر الإغاثية. أخيراً، العمل على تحسين الوضع الاقتصادي في غزة من خلال تنويع مصادر الإمداد الغذائي، دعم المشاريع الصغيرة والمبادرات لخلق فرص عمل ولو بالحد الأدنى، وتطوير خطة طوارئ غذائية لضمان استعداد غزة لمواجهة المجاعة الظالمة.

إن مواجهة المجاعة في غزة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي معركة إنسانية تتطلب تضافر الجميع: المؤسسات، الأفراد، القيادة الميدانية، والرقابة المجتمعية، من أجل حفظ حياة الإنسان وكرامته، وصون العدالة، وتثبيت الصمود في وجه المحرقة المستمرة.