أنصار الله للرسالة: صواريخنا رد طبيعي على إبادة وتجويع غزة

أكدّ محمد عبد الله النعمي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله باليمن؛ أن جبهة الاسناد في اليمن لن تتوقف؛ طالما استمرت دولة الاحتلال في حرب الإبادة والتجويع ضد القطاع.

وقال النعمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ صاروخ فلسطين الذي استهدف مطار بن غوريون؛ رسالة واضحة؛ "النار لن تجلب إلّا النار؛ وغزة لم ولن تكون لوحدها؛ بل خلفها شعب اليمن الذي لن يقبل بأقل من وقف الإبادة والمجاعة".

وأضاف: "هذه الصواريخ رسالة واضحة بأن العدوان الأمريكي؛ والردع العربي؛ لم يحقق لهذا الكيان أي أمن؛ "لن تأمنوا ما لم تأمن غزة؛ ولا شيء يحقق لكم الأمن؛ وترون بأعينكم صواريخنا تصل لقلب يافا؛ رغم كل الإجراءات التي تتخذونها".

وتابع: "نحن لن نتراجع عن حقنا في اسناد غزة؛ والعالم عليه أن يحرك ضميره؛ تجاه الإبادة والقتل والتجويع الذي يستهدف الأبرياء هناك".

وشددّ النعمي على أن العدوان الأمريكي لم يحقق سوى قتل الأبرياء والآمنين؛ وستبوء أمريكا بالهزيمة والخسران؛ "فالتاريخ يقول من لم يؤدبه الزمن أدبه اليمن".