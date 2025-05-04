"حماس" تنعى الأسير نجم: شهيدًا بعد سنوات من التعذيب والإهمال الطبي

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، الأسير محيي الدين نجم، الذي ارتقى شهيدًا ظهر اليوم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد مسيرة نضالية امتدت لعقود، قضاها ما بين الجراح، والأسر، حتى نال الشهادة.

وأوضحت الحركة في بيانٍ رسمي أن الشهيد نجم قضى 19 عامًا في سجون الاحتلال، منها 17 عامًا متواصلة، على خلفية انتمائه لكتائب الشهيد عز الدين القسام، ومشاركته في مقاومة الاحتلال. وقد استشهد نتيجة "السياسات التنكيلية الممنهجة" التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، من تعذيب وإهمال طبي متعمد، وسط ظروف احتجاز "غير إنسانية"، حسب ما ورد في البيان.

وأكدت حماس أن هذه الجريمة تندرج ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، مشيرة إلى ما وصفته بـ"السادية الصهيونية" في التعامل مع الأسرى، وخاصة القيادات منهم، في ظل صمت دولي مستمر.

وشددت الحركة على أن استمرار الانتهاكات بحق الأسرى "لن يمرّ دون رد"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيظلون أوفياء لقضية الأسرى حتى تحقيق حريتهم.

ودعت حماس إلى تحرك وطني وشعبي واسع، لا سيما في الضفة الغربية، دعمًا للأسرى ورفضًا للسياسات الإسرائيلية، مطالبة بتكثيف الفعاليات والاحتجاجات في كافة نقاط التماس، والرد على جرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنيه المتكررة.