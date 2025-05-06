ارتفاع ضحايا الغارات "الإسرائيلية" على الحديدة إلى 4

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على محافظة الحديدة غرب اليمن إلى أربعة شهداء و39 مصابًا.

وأوضحت الوزارة، أن الغارة التي استهدفت ميناء الحديدة أسفرت عن استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين، في حين أدت غارات أخرى طالت مصنع أسمنت باجل إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة 35 شخصًا.

وفي السياق، أصدر جيش الاحتلال، اليوم، إنذاراً لجميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي باليمن، في إشارة على ما يبدو لقصف وشيك للمطار في ثاني موجة من الغارات الإسرائيلية على اليمن.

وكانت الطيران الإسرائيلي قد نفذ، مساء أمس الإثنين، سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق في الساحل الغربي اليمني، استهدفت ميناء الحديدة ومصنع أسمنت باجل، مستخدمة أكثر من 50 قذيفة وصاروخًا، وفق بيان صادر عن جيش الاحتلال.

وقال الحوثيون إن الغارات التي تعرضت لها اليمن أمس هي ضربة مشتركة بين الاحتلال الإسرائبلي والولايات المتحدة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ ضرباته استهدفت بنى تحتية للحوثيين في الحديدة في غرب اليمن، وهي المرة الخامسة التي تعلن فيها "إسرائيل" قصف اليمن منذ يوليو/ تموز 2024.