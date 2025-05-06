الاحتلال يُمدد اعتقال 58 أسيرا إداريا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية "نادي الأسير الفلسطيني"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 58 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري.

وبيّنت أن 13 أسيرًا مُدد اعتقالهم إداريًا من محافظة جنين، 8 من محافظة نابلس، 10 من بيت لحم، 5 أسرى في كل من محافظتي الخليل وطولكرم، و5 من محافظة رام الله والبيرة، 2 من قلقيلية، 1 من سلفيت، 3 من قضاء القدس المحتلة، و6 أسرى من محافظة طوباس.

ونوهت المعطيات الحقوقية إلى أن 36 أسيرًا صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وثلاثة لمدة 5 شهور، و17 أسيرًا لمدة 4 شهور، بينما صدر بحق أسيرًا واحدًا أمر اعتقال إداري لمدة 3 شهور وآخر لمدة شهرين.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو أحد الأساليب القمعية التي يعتمدها الاحتلال بشكل منهجي ضد الفلسطينيين؛ حيث يُعتقل الشخص دون توجيه تهمة محددة أو محاكمة عادلة، ويُستند في الاعتقال لـ "ملفات سرية" غير قابلة للمراجعة، ما يجعل المحاكمات بمثابة إجراءات صورية.