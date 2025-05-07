هدم مباني جديدة والاستيلاء على أخرى.. 101 يوم للعدوان على طولكرم

يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها يومه الـ101، وسط عمليات هدم جديدة للمنازل، والاستيلاء على أخرى، وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم.

وأعلنت قوات الاحتلال نيتها هدم مباني جديدة، تعود لسبع عائلات في مخيم نور شمس.

ويضم كل مبنى عددًا من الشقق السكنية، ومن ضمن العائلات: جنيدي ومقبل وعليان وسكران وغريفي وسروجي وفحماوي.

ويترافق هذا التصعيد مع بدء الاحتلال بتنفيذ مخطط هدم 106 منازل ومبان سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وخلال اليومين الماضيين، شرع بعملية الهدم في حارات المنشية والمسلخ والجامع في مخيم نور شمس، بعد تفريغها من سكانها بالقوة، في الوقت الذي تتمركز فيه جرافات الاحتلال في منطقة شارع المربعة في مخيم طولكرم.

وفي السياق، يواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها في محيطها.

ومنذ الصباح، شهدت المدينة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وهي تجوب الشوارع الرئيسية، وتحديدًا في محيط دوار الشهيد ثابت ثابت والمستشفى الحكومي، وشوارع الحدادين والعليمي ونابلس.

وتتعرض المدينة ومخيميها وضواحيها، لحصار خانق، واقتحامات متكررة وسط اطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية خاصة خلال ساعات الليل، إضافة إلى اعتداءات ممنهجة على منازل المواطنين والبنية التحتية.

وحوّل الاحتلال المخيمات والأحياء السكنية في بعض مناطق المدينة إلى ثكنات عسكرية، بعد الاستيلاء على المنازل وطرد سكانها بالقوة.

وأسفر العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنًا، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار شامل في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق.

وتسبب العدوان في حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزلًا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.