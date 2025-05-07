عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي لسوق شعبي بغزة

ارتكب الاحتلال الصهيوني، عصر اليوم، مجازر مروعة في مدينة غزة، مستهدفًا أماكن مكتظة بالمواطنين المدنيين.

وأفادت المصادر المحلية بوقوع مجزرة مروعة قرب مفترق بالميرا، حيث استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وفي ذات الوقت، استهدف القصف مطعم التايلاندي وسوقًا شعبيًا مكتظًا بالمواطنين بالقرب من المنطقة، ما أسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا، وتحولت المنطقة إلى ساحة دمار شاملة، حيث تناثرت جثامين الشهداء والجرحى في كل مكان.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة المستهدفة كانت تعج بالبسطات والمحال التجارية والمواطنين، مما زاد من حجم الكارثة الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال.

الطواقم الطبية والدفاع المدني تواصل جهودها لنقل الضحايا وسط صعوبات بالغة بسبب القصف المستمر على المدينة.