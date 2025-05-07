ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 214 منذ بدء العدوان

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 214 شهيداً منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع، وذلك بعد استشهاد الصحفي يحيى صبيح، الذي عمل مع عدة وسائل إعلام محلية ودولية.

وأشار البيان إلى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يجري بشكل ممنهج من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي يسعى لإسكات صوت الحقيقة ومنع تغطية جرائمه ضد المدنيين في غزة.

ودعا المكتب الإعلامي الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة، وملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، كما طالب بتحرك فوري وفعّال لوقف استهداف الصحفيين وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي، والدول الداعمة له، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

واختتم المكتب بتقديم التعازي للأسرة الصحفية الفلسطينية، متمنيًا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.