حماس تبارك العملية البطولية التي نُفذت عند حاجز الريحان غربي جنين

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وأشادت بالعملية البطولية التي نُفذت عند حاجز الريحان غربي جنين، مؤكدة أنها جاءت ردًا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، وبحق الأسرى في السجون.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي أن هذه العملية تعبر عن تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة كخيار وحيد لردع الاحتلال وإفشال مخططاته العدوانية، سواء في الضفة أو غزة أو القدس. وأضافت أن الضربة تأتي بمثابة رد حاسم على محاولات الاحتلال لكسر إرادة المقاومة وإخماد جذوتها.

وأكدت "حماس" أن المقاومة ستستمر في مواجهة الاحتلال وضربه في كافة المواقع، حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار وتحرير الأرض والمقدسات.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تكثيف العمليات الموجعة ضد الاحتلال، وتصعيد كل أشكال المقاومة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال حتى دحره.