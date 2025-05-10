أوتشا: الفلسطينيون يموتون بغزة وسط حصار "إسرائيلي" دون تحرك أحد لوقف ذلك

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الفلسطينيين يموتون بقطاع غزة الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي، في إطار الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على القطاع والمستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام، دون تحرك أحد لوقف ذلك.

وأكد "أوتشا"، في بيان نشره اليوم السبت، على حسابه بمنصة "إكس"، إن 70% من فلسطينيي قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية، أو تحت أوامر تهجير، أو كليهما، وأضاف في غزة، يمكنكم أن تشاهدوا اتجاها واضحا نحو كارثة كاملة، في الوقت الحالي، ربما يكون الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب.

وشدد على أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة فور رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ولفت "أوتشا"، إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون وسط حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي، وهو أمر مرفوض ويخالف القانون الدولي، ويجب إيقافه.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد أكد أنه منذ أوائل مارس/آذار الفائـت، لم تدخل أيّ شاحنة غذاء أو وقود أو دواء إلى قطاع غزة.

وتستأنف "إسرائيل" لليوم الـ 64 على التوالي، حرب الإبادة العدوانية في قطاع غزة، عبر عمليات قصف، جوي ومدفعي وبحري، واستهدافات عشوائية، وارتكاب مجازر وجرائم حرب ضد المدنيين والنازحين.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 170 ألف مدني بين شهيد وجريح، وأكثر من 14 ألف مفقود تحت ركام المنازل.