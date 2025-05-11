مصدر بـ"حماس": مؤسسة تمكين تُهين عوائل الشهداء والأسرى

صرّح مصدر مسؤول في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن التعامل المهين من قبل مؤسسة "تمكين" مع عوائل الأسرى المحررين والشهداء والجرحى يُمثّل وصمة عار وطنية، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة مستمرة.

وشددّ المصدر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، على أن هذه القضايا ليست معونات اجتماعية بل قضايا وطنية بامتياز لا يمكن المساس بها أو تحويلها لأدوات وظيفية.

وأكد المصدر أن استمرار السلطة الفلسطينية في سياسة قطع رواتب الأسرى داخل سجون الاحتلال، وآخرها ما جرى بحق 1216 أسيراً، يعكس نهجاً مستمراً من الخضوع للإملاءات الدولية والغربية التي تستهدف تجريد القضايا الفلسطينية من بعدها النضالي والوطني.

وختم المصدر بدعوة السلطة الفلسطينية إلى وقف جميع الإجراءات التي تمس القضايا الوطنية المركزية، وعلى رأسها ملفات الشهداء والأسرى والجرحى، مشددًا على أن هؤلاء يمثلون أعمدة صلبة في المشروع الوطني، وصون حقوقهم هو واجب لا يُقبل التأجيل أو الانتقاص.