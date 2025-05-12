15 شهيدًا بقصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة تؤوي نازحين بجباليا

استشهد نحو 15 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، فجر اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قصفًا عنيفًا استهدف مدرسة فاطمة بنت أسد للبنات في جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن شهداء وجرحى غالبيتهم نساء وأطفال.

كما استشهدت الفتاة ريماس سمير عبيد، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتأتي المجزرة الإسرائيلية الجديدة، عقب وصف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الحرب في قطاع غزة، بـ "الوحشية". مؤكدًا أنه يتطلع للاحتفال بنهايتها.

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس 2025، استئناف جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية في قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مُكثف وارتكاب مجازر مروعة، إلى جانب الاستمرار بحصار القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والدواء والماء.

ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025م، بلغت حصيلة الشهداء 2,720 شهيدًا، في حين وصلت الإصابات إلى 7,513 إصابة، مما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52,829 شهيدًا، وعدد الإصابات إلى 119,554 إصابة.