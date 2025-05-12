ترامب: الحرب في غزة وحشية

وصف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، الحرب العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، بـ "الوحشية". مؤكدًا أنه يتطلع للاحتفال بنهايتها.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث"، فجر اليوم الإثنين: "يسعدني أن أعلن أن إدن (عيدان) ألكسندر، المواطن الأميركي الذي احتُجز رهينة منذ أكتوبر 2023، في طريقه للعودة إلى عائلته. وأنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا الخبر التاريخي".

وأضاف: "لقد كانت هذه الخطوة بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة، وتجاه جهود الوسطاء (قطر ومصر)، لإنهاء هذه الحرب الوحشية، وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى ذويهم".

وعبّر الرئيس الأمريكي عن أمله بإنهاء الحرب في غزة. قائلًا: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الدموي".

وختم تصريح، الذي وصفه في منشور سابق بـ "الأكثر أهمية" بالتأكيد: "أتطلع بشوق إلى ذلك اليوم الذي نحتفل فيه جميعًا بهذه النهاية".

والليلة الماضية، أعلنت حركة "حماس"، أن المقاومة الفلسطينية ستُطلق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.