وزارة الصحة بغزة: 33 شهيدًا و94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 33 شهيدًا، منهم 29 شهيدًا جدد و4 شهداء انتُشِلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى تسجيل 94 إصابة وصلت إلى المستشفيات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 52,862 شهيدًا و119,648 إصابة.

وأشارت إلى أن الحصيلة منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025 بلغت 2,749 شهيدًا و7,607 إصابة، مع استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر هذا الرابط والمخصص لتحديث السجلات الرسمية وتوثيق الضحايا في ظل العدوان المستمر.

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