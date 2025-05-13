الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ107 وسط تصعيد خطير

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على مدينة طولكرم ومخيميها، حيث دخل العدوان يومه الـ107، فيما يستمر حصار مخيم نور شمس لليوم الـ94 على التوالي.

وشهدت المدينة والمخيمات منذ صباح اليوم حملة استفزازية لقوات الاحتلال، التي جابت الشوارع ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش، خاصة في الحي الشرقي ومحيط حارة أبو الفول. كما أجبرت عدة عائلات، من بينها عائلة "زيقان"، على إخلاء منازلها تحت تهديد السلاح.

وفي تصعيد إضافي، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا طيارًا عند المدخل الجنوبي لطولكرم "بوابة جسر جبارة"، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين بعد التدقيق في هوياتهم وإيقاف مركباتهم.

وأسفر العدوان المستمر خلال الأسبوع الماضي عن هدم 15 مبنى، وإجبار سكانها على الإخلاء القسري. كما استولت قوات الاحتلال على عدد من المنازل في شارع نابلس والحي الشمالي، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، مع استمرار سيطرتها على بعضها لأكثر من شهرين.

وحتى الآن، تسبب العدوان باستشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وتشريد أكثر من 4200 عائلة، تضم نحو 25 ألف شخص، فضلًا عن تدمير مئات المنازل وإغلاق مداخل المدينة والمخيمات، مما حولها إلى مناطق شبه خالية من الحياة