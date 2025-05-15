خمسة شهداء في حصار منزل ببلدة طمون والاحتلال يعيق وصول الإسعاف

قال شهود عيان في بلدة طمون جنوب جنين إن خمسة شبان ارتقوا خلال حصار نفّذه جيش الاحتلال على منزل في البلدة، وذلك إثر اقتحام واسع أطلق خلاله الجنود قذائف صاروخية وكثّفوا الرصاص نحو المنزل، وطالبوا من بداخله الاستسلام.

ونقل أحد المحاصرين رسالة صوتية مسجلة رفض فيها استسلامهم مؤكدًا: “سنقاوم ولن نخرج إلا شهداء”، قبل أن تعلو أعيرة نارية كثيفة ويسقط عدد منهم شهداء.

وحاول أقارب وأهالي المحاصرين الاقتراب من المكان لإنقاذهم، لكنهم أُصيبوا برصاص الاحتلال، كما منعت القوات سيارات الإسعاف من الاقتراب، مما حرم الجرحى من تلقي العلاج في الوقت المناسب.

وفي سياق موازٍ، فجر الجيش أحد المقاهي في طمون صباح اليوم، ودهست إحدى عرباته العسكرية باصًا يقلّ أطفالًا متجهين إلى المدرسة، دون أن تعلن سلطات الاحتلال وقوع إصابات.

من جهتها، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن بيان للجيش القول إنه “اغتال خمسة مسلحين واعتقل سادسًا في بلدة طمون، وعثر بحوزتهم على بنادق من طراز M16 وأربع سترات عسكرية”.