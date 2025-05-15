ارتفاع حصيلة العدوان في غزة اليوم إلى 82 شهيداً و152 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 82 شهيداً (77 شهيداً جديداً و5 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام)، و152 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة أولية لما وصل منذ فجر اليوم حتى اللحظة بلغت 54 شهيداً وعشرات الإصابات نتيجة استهدافات الاحتلال المكثفة على مناطق مختلفة من القطاع.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب شدة القصف واستمرار التصعيد.

كما أفادت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 53,010 شهداء و119,998 إصابة. ومنذ 18 مارس 2025، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات (2,876 شهيداً و7,957 إصابة).